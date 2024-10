Tajani: toghe rispettino lavoro governo (Di venerdì 18 ottobre 2024) 17.55 "Rispetto le decisioni del potere giudiziario,ma vorrei venissero rispettate anche le decisioni del potere esecutivo e legislativo". Così il vicepremier Tajani,dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania. "Il potere giudiziario deve applicare le leggi, non impedire all'esecutivo di fare il proprio lavoro", rileva Tajani. "Andremo avanti.Anche per la presidente von der Leyen l'accordo tra Italia e Albania è un modello da seguire". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 17.55 "Rispetto le decisioni del potere giudiziario,ma vorrei venissero rispettate anche le decisioni del potere esecutivo e legislativo". Così il vicepremier,dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania. "Il potere giudiziario deve applicare le leggi, non impedire all'esecutivo di fare il proprio", rileva. "Andremo avanti.Anche per la presidente von der Leyen l'accordo tra Italia e Albania è un modello da seguire".

