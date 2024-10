Stellantis: Schlein, 'Elkann in Parlamento e azienda si confronti con sindacati' (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Abbiamo già chiesto, con tutte le opposizioni, che Elkann sia udito in Parlamento e io stesso ho chiesto all'Ad di Stellantis che si confronti con i sindacati e i lavoratori, cosa che purtroppo è mancata sino ad ora". Lo ha detto Elly Schlein alla manifestazione su Stellantis. Liberoquotidiano.it - Stellantis: Schlein, 'Elkann in Parlamento e azienda si confronti con sindacati' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "Abbiamo già chiesto, con tutte le opposizioni, chesia udito ine io stesso ho chiesto all'Ad diche sicon ie i lavoratori, cosa che purtroppo è mancata sino ad ora". Lo ha detto Ellyalla manifestazione su

Stellantis supererà crisi e concorrenza. Elkann rilancia lo spirito Fiat - Ce ne è abbastanza per prendere la parola, provando ad alzare lo scudo. Uno spirito che fa parte della nostra storia, fin dai tempi delle colonie Fiat, della mutua Fiat e dell’assistenza medica Fiat. Poi la minaccia, più velata che reale, di tagli negli stabilimenti dello Stivale. Non si costruisce nulla”, ha esordito il presidente di Stellantis. (Formiche.net)

Stellantis - vendite a picco e altre chiusure in arrivo. Il presidente Elkann : “Con le polemiche e i rancori non si costruisce nulla” - Venerdì si terrà lo sciopero dei lavoratori del settore che si ritroveranno in piazza a Roma. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Carlo Calenda hanno annunciato la loro partecipazione alla manifestazione. In Medio Oriente e Africa le consegne sono scese del 26% a 78 mila unità, in Cina, India e nell’Asia Pacifico del 30% a 14 mila unità mentre cresce il Sudamerica, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Stellantis - Elkann : con polemiche e rancori non si risolve nulla - Oggi, come è accaduto in ognuno dei momenti difficili della nostra storia, intendiamo affrontare i problemi lavorando seriamente, insieme alle nostre persone e contando sugli elementi fondamentali dello ‘spirito Fiat’: coraggio per superare le difficoltà; intraprendenza per costruire il futuro; e senso di responsabilità verso le comunità a cui siamo legati”. (Ildenaro.it)