Siamo una barzelletta Immondizia è la parola giusta | la rabbia di Ettore Messina dopo l’umiliazione dell’Olimpia Milano in Eurolega

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Bisogna essere onesti e scusarsi per questa prestazione orribile negli ultimi minuti.stati unaquesta sera. Appena preso un po’ di vantaggio, abbiamo smesso di difendere e di aiutarci reciprocamente. Una roba immonda. Adesso dobbiamo avere la forza di guardarci tutti quanti allo specchio“. Uncome non lo si era mai visto né sentito prima. Terza sconfitta in quattro gare per l’Olimpiain: la più brutta e inattesa – per come stavano andando le cose – è arrivata al Forum di Assago, davanti ai propri tifosi, contro lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. “Gli ultimi 13 minuti un’? Hai tutto il diritto di usare questa”, replicaalla domanda di un giornalista in conferenza stampa.