Si sente male nella notte | muore una ragazza di 26 anni

Tragedia nella notte tra il 17 e il 18 ottobre a Cadoneghe. Una ragazza moldava di 26 anni si trovava ospite da un conoscente è stata trovata priva di vita. Durante la nottata si è sentita male. Sono stati allertati i soccorritori, ma quando il personale medico del Suem 118 è intervenuto non ha

“Il vino non fa male” : Bruno Vespa fa arrabbiare Antonella Viola e i “salutisti” di sinistra - La sua affermazione aveva provocato polemiche, con Matteo Bassetti, infettivologo, che aveva risposto difendendo il vino e sottolineando che, se consumato con moderazione, può far parte di uno stile di vita sano. . L'articolo “Il vino non fa male”: Bruno Vespa fa arrabbiare Antonella Viola e i “salutisti” di sinistra sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)

Basket serie B | Pielle ko con Ravenna - Campanella : "Noi poco fluidi in attacco - ci hanno fatto male in area" - Prestazione discreta a livello difensivo sugli esterni per i biancoblu che invece soffrono la stazza di Crespi sotto. . . . Arriva alla quarta giornata la prima sconfitta stagionale della Pielle che davanti al pubblico amico cede per 69-77 al cospetto della OraSì Ravenna di uno spettacolare Flavio Gay. (Livornotoday.it)

Nella notte incendio in un hotel termale di Albano Terme : 45 persone intossicate in ospedale - Le fiamme sarebbero scaturite in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che in breve tempo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per essere rimasta intossicate.Continua a leggere . (Fanpage.it)