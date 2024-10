Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Di venerdì 18 ottobre 2024) La partita tra Bari e Catanzaro, primo match della nona Giornata di campionato di Serie BKT, sarà trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. In programma venerdì 18 ottobre alle 20.30. Il match ospitato al San Nicola vedrà la squadra allenata da Moreno Longo cercare la vittoria dopo i pareggi contro Cosenza e Cremonese mentre il Catanzaro andrà alla ricerca dei tre punti per allontanarsi dalla zona playout.Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su www.DAZN. Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La partita tra Bari e Catanzaro, primo match della nonadi campionato diBKT, sarà trasmessa daanche in modalità gratuita. In programma venerdì 18 ottobre alle 20.30. Il match ospitato al San Nicola vedrà la squadra allenata da Moreno Longo cercare la vittoria dopo i pareggi contro Cosenza e Cremonese mentre il Catanzaro andrà alla ricerca dei tre punti per allontanarsi dalla zona playout.Gli appassionati dellaBKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità diFanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a, basterà andare su www.

