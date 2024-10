Senigallia, la famiglia del 15enne suicida: “Altro caso di bullismo nella sua scuola” (Di venerdì 18 ottobre 2024) In passato ci sarebbe stato un altro caso di bullismo nella scuola frequentata dal ragazzo di 15 anni che lunedì 14 ottobre si è tolto la vita a Senigallia con la pistola rubata al padre vigile urbano. Lo ha riferito l'avvocata della famiglia del minore, Pia Perricci. Fanpage.it - Senigallia, la famiglia del 15enne suicida: “Altro caso di bullismo nella sua scuola” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) In passato ci sarebbe stato un altrodiscuola frequentata dal ragazzo di 15 anni che lunedì 14 ottobre si è tolto la vita acon la pistola rubata al padre vigile urbano. Lo ha riferito l'avvocata delladel minore, Pia Perricci.

Suicida a 15 anni a Senigallia - legale famiglia : “Già l’anno scorso un caso di bullismo nella sua scuola” - Lo afferma Pia Perricci, legale della famiglia dello studente di Senigallia, morto suicida perche’ vittima di bullismo, di cui oggi ci sono stati i funerali. . (LaPresse) – “L’anno scorso nell’istituto scolastico era già stato segnalato un caso di bullismo”. “Chiedo a tutti quelli che sanno qualcosa di non aver paura di parlare” ha aggiunto il legale. (Lapresse.it)

Senigallia - suicida a 15 - l’avvocato della famiglia : “Era bullizzato di continuo” - Il cordoglio del sindaco Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha espresso il suo cordoglio per la tragica vicenda. La sera precedente, il quindicenne era uscito di casa con la pistola del padre, scatenando immediatamente le ricerche. Che è un ragazzo di soli 15 anni che si è tolto la vita utilizzando la pistola d’ordinanza del padre, vigile urbano. (Thesocialpost.it)

Senigallia - quindicenne si allontana da casa armato dopo una lite in famiglia. L’appello alle scuole : “Non fate uscire gli alunni” - Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno diramato un avviso rivolto a docenti e personale scolastico di non fare uscire nei giardini gli alunni delle scuole della zona. Notizia in aggiornamento . Secondo una parziale ricostruzione, il giovane, dopo un diverbio in ambito domestico, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. (Tpi.it)