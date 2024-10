Sempre al tuo fianco: anticipazioni quinta puntata del 20 ottobre 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) La fiction Sempre al tuo fianco continua a tenere il pubblico incollato allo schermo con una trama ricca di colpi di scena. Ecco le anticipazioni delle prossime puntate. La quinta puntata di Sempre al tuo fianco, in onda il 20 ottobre 2024, promette grandi emozioni, con Sara e Renato che si troveranno a fronteggiare nuove sfide personali e professionali, mentre emergono segreti inaspettati che cambieranno il corso delle loro vite. Sempre al tuo fianco, foto Screenshot – VelvetMagSara si trova di fronte a una scoperta scioccante Nel prossimo episodio, la protagonista Sara Nobili (interpretata da Ambra Angiolini) farà una scoperta che sconvolgerà il suo equilibrio emotivo e metterà in discussione le sue scelte passate. Secondo le anticipazioni, sarà un momento di grande dramma per Sara, che si troverà a fare i conti con verità nascoste riguardanti Renato, il suo compagno di vita. Velvetmag.it - Sempre al tuo fianco: anticipazioni quinta puntata del 20 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La fictional tuocontinua a tenere il pubblico incollato allo schermo con una trama ricca di colpi di scena. Ecco ledelle prossime puntate. Ladial tuo, in onda il 20, promette grandi emozioni, con Sara e Renato che si troveranno a fronteggiare nuove sfide personali e professionali, mentre emergono segreti inaspettati che cambieranno il corso delle loro vite.al tuo, foto Screenshot – VelvetMagSara si trova di fronte a una scoperta scioccante Nel prossimo episodio, la protagonista Sara Nobili (interpretata da Ambra Angiolini) farà una scoperta che sconvolgerà il suo equilibrio emotivo e metterà in discussione le sue scelte passate. Secondo le, sarà un momento di grande dramma per Sara, che si troverà a fare i conti con verità nascoste riguardanti Renato, il suo compagno di vita.

