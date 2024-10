Rompe la vetrina di un'enoteca e ruba alcolici costosi: arrestato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un 40enne italiano è stato arrestato dopo che aveva rotto con una mazza la vetrina di un'enoteca in centro, rubando alcune costose bottiglie di alcolici. È successo nelle scorse ore. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Carignano mentre erano impiegati in un servizio Genovatoday.it - Rompe la vetrina di un'enoteca e ruba alcolici costosi: arrestato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un 40enne italiano è statodopo che aveva rotto con una mazza ladi un'in centro,ndo alcune costose bottiglie di. È successo nelle scorse ore. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Carignano mentre erano impiegati in un servizio

