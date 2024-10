Rita Ora in lacrime per Liam Payne durante un concerto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Rita Ora non trattiene l'emozione e scoppia in lacrime durante un concerto per Liam Payne, morto due giorni fa L'articolo Rita Ora in lacrime per Liam Payne durante un concerto proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Rita Ora in lacrime per Liam Payne durante un concerto Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Ora non trattiene l'emozione e scoppia inunper, morto due giorni fa L'articoloOra inperunproviene da Novella 2000.

Rita Ora canta in lacrime la canzone scritta con Liam Payne - il VIDEO girato poco dopo la morte del cantante - L'artista ha dato le spalle al pubblico per nascondere le lacrime e poi si è seduta con la testa fra le mani Dopo poche ore dalla notizia della morte di Liam Payne, precipitato dal balcone di una camera d'albergo in Argentina, la cantante Rita Ora ha voluto ricordare l'amico e collega cantand . (Ilgiornaleditalia.it)

Le fan di Liam Payne in lacrime e disperate davanti all’albergo dove è avvenuta la morte – Le foto - Poi è circolato anche un vecchio video di Snapchat di Liam con la compagna Kate e, in molti, hanno pensato che fosse antecedente alla morte, in realtà risale a qualche giorno prima ed era stato programmato dal social media manager dell’artista. I soccorsi sono arrivati nell’albergo alle 17. Vedere che è morto e che non ci sarà mai un’altra reunion dei ragazzi è incredibile, mi uccide”, ha ... (Ilfattoquotidiano.it)

