Rinnovo Meret: lui chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione (Relevo)

Il Napoli continua le trattative per il Rinnovo di Alex Meret. Le parti sono vicine a un accordo economico, il portiere vuole un triennale, mentre il club offre un biennale. Lo riporta il giornalista di Relevo Matteo Moretto, che su X scrive: "Il Rinnovo di Alex Meret con il Napoli entra nella sua fase finale. Le parti sono vicine a un accordo economico. Contatti continui e volontà di arrivare all'intesa definitiva. Il portiere chiede un triennale, il club è disposto a offrire un biennale con opzione".

