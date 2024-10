Rinnovo Kvara, non arrivano buone notizie: cosi si prospetta l’addio in estate, le ultime (Di venerdì 18 ottobre 2024) La strada verso il Rinnovo di Kvara col Napoli è impervia e potrebbe non portare a niente di concreto da qui ai prossimi mesi: la situazione. Se la sosta per le nazionali poteva dar modo al Napoli di lavorare in maniera al Rinnovo di Kvaratskhelia, ad oggi le cose sembrano aver preso una piega non particolarmente positiva. Le parti sono ancora lontane e sembra non ci sia modo di arrivare a quel punto di incontro che club ed entourage speravano di trovare nel breve giro. Secondo quanto riportato in queste ore da Tuttomercatoweb, la distanza tra le parti dimostra quanto sia complicato arrivare ad una chiosa definiva. Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, non arrivano buone notizie: cosi si prospetta l’addio in estate, le ultime Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La strada verso ildicol Napoli è impervia e potrebbe non portare a niente di concreto da qui ai prossimi mesi: la situazione. Se la sosta per le nazionali poteva dar modo al Napoli di lavorare in maniera alditskhelia, ad oggi le cose sembrano aver preso una piega non particolarmente positiva. Le parti sono ancora lontane e sembra non ci sia modo di arrivare a quel punto di incontro che club ed entourage speravano di trovare nel breve giro. Secondo quanto riportato in queste ore da Tuttomercatoweb, la distanza tra le parti dimostra quanto sia complicato arrivare ad una chiosa definiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli - la vicenda non si sblocca! ADL valuta ipotesi di cederlo in estate - com. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è sempre più incerto. La situazione si complica ulteriormente considerando il già elevato ingaggio di Victor Osimhen, ceduto in prestito al Galatasaray, ma con un contratto che pesa ancora sul bilancio del club. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere il talentuoso ... (Napolipiu.com)

Il Napoli e la questione del rinnovo di Kvara - Perché sarà l’ultima estate per guadagnare cifre importanti, dopo che il Paris Saint Germain ha offerto 100 milioni in quella appena trascorsa. . Nell’ultimo summit però c’è stato il gelo, perché la richiesta del padre e dell’agente, Mamuka Jugeli, è stata intorno ai 8-9 milioni, come fosse Lautaro Martinez. (Terzotemponapoli.com)

Napoli e il Rinnovo di Kvaratskhelia : Attenzione al Patatrac - Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia continua a rappresentare una sfida delicata per il Napoli. Il club partenopeo non ha ancora raggiunto un accordo con il procuratore del talentuoso esterno georgiano, Mamuka Jugeli. Marchetti ha commentato: “E’ ancora tutto aperto. La dirigenza partenopea si prepara quindi a un confronto imminente con Jugeli, in cui sarà fondamentale trovare un punto ... (Napolipiu.com)