Rimorchio agricolo fermato dalla polstrada: trasportava frutta senza essere stato immatricolato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un Rimorchio agricolo nuovo di fabbrica ma non ancora immatricolato. Il mezzo è stato fermato due giorni fa dagli agenti della polizia stradale di Latina mentre percorreva la strada trasportando alcuni carichi di frutta. L'accertamento condotto dagli agenti ha fatto subito emergere l'irregolarità Latinatoday.it - Rimorchio agricolo fermato dalla polstrada: trasportava frutta senza essere stato immatricolato Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unnuovo di fabbrica ma non ancora. Il mezzo èdue giorni fa dagli agenti della polizia stradale di Latina mentre percorreva la strada trasportando alcuni carichi di. L'accertamento condotto dagli agenti ha fatto subito emergere l'irregolarità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quarto incidente mortale a Ravenna in 24 ore: moto contro trattore, centauro perde la vita - Lo schianto si è verificato sulla via Sant’Alberto dove poche ore prima si è verificato un altro scontro fatale. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polizia locale ... (ilrestodelcarlino.it)

Travolto da un rimorchio a Macerata, muore pensionato - Incidente in un capannone in via Lazzarini: l’81enne Giovanni Battistelli trovato senza vita dalla moglie. Inutili i soccorsi ... (ilrestodelcarlino.it)

Lanciano. Schianto tra auto e mezzo agricolo: due feriti - Schianto tra un'auto e un mezzo agricolo questa sera, a Lanciano (Ch), sulla Variante 84 Frentana. E' successo intorno alle 19.10, all'altezza della caserma dei vigili del fuoco. Una Volkswagen Polo, ... (abruzzolive.tv)