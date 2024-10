Pure i consulenti del lavoro chiedono più tempo per l’adesione al concordato: “Difficoltà aggravate dalle modifiche normative” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, guidato dal marito della ministra del lavoro Marina Calderone Rosario De Luca, ha scritto al governo per chiedere di prorogare il termine di adesione al concordato preventivo biennale ora fissato al 31 ottobre 2024. Stessa richiesta già arrivata dai commercialisti – alcune associazioni hanno annunciato sciopero – e dai tributaristi ma respinta dal viceministro con delega al fisco Maurizio Leo, alle strette perché occorre sapere al più presto se dal discusso accordo tra partite Iva e fisco arriveranno risorse con cui allargare la flat tax e ridurre l’aliquota del 35% per “aiutare il ceto medio”. Misure che al momento non sono previste dalle bozze della legge di Bilancio 2025. Ilfattoquotidiano.it - Pure i consulenti del lavoro chiedono più tempo per l’adesione al concordato: “Difficoltà aggravate dalle modifiche normative” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche il Consiglio nazionale dell’ordine deidel, guidato dal marito della ministra delMarina Calderone Rosario De Luca, ha scritto al governo per chiedere di prorogare il termine di adesione alpreventivo biennale ora fissato al 31 ottobre 2024. Stessa richiesta già arrivata dai commercialisti – alcune associazioni hanno annunciato sciopero – e dai tributaristi ma respinta dal viceministro con delega al fisco Maurizio Leo, alle strette perché occorre sapere al più presto se dal discusso accordo tra partite Iva e fisco arriveranno risorse con cui allargare la flat tax e ridurre l’aliquota del 35% per “aiutare il ceto medio”. Misure che al momento non sono previstebozze della legge di Bilancio 2025.

