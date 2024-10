Prosciutto crudo richiamato dai supermercati Sisa: rischio Listeria. L’allerta del Ministero (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di Prosciutto crudo a marchio Sisa per rischio microbiologico. Sul sito web del dicastero è poi apparsa un'altra allerta alimentare riguardante un lotto di zenzero in polvere (ginger powder) a marchio Alì Babà . Fanpage.it - Prosciutto crudo richiamato dai supermercati Sisa: rischio Listeria. L’allerta del Ministero Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildella Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto dia marchiopermicrobiologico. Sul sito web del dicastero è poi apparsa un'altra allerta alimentare riguardante un lotto di zenzero in polvere (ginger powder) a marchio Alì Babà .

