Gaeta.it - Processo Qui!Group: chiesta condanna per gli imputati nel crack del colosso dei buoni pasto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le recenti udienze riguardanti il fallimento della Qui!Group, avvenuto nel 2018, hanno portato a richieste diimportanti da parte della procura di Genova. Cinque, inclusi membri della famiglia Fogliani, coinvolti in questa vicenda, si trovano a fare i conti con accuse gravi in un caso che ha svelato pratiche finanziarie discutibili e un passivo impressionante per la società . Richieste die dettagli sulNel contesto del procedimento penale che sta coinvolgendo la Qui!Group, la procura ha avanzato richieste diche variano da un massimo di un anno e nove mesi a un minimo di un anno e quattro mesi per cinque degli, che hanno scelto di sottoporsi al rito abbreviato.