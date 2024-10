Pellezzano, blitz dei Carabinieri: controlli serrati, multe e sequestri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi tre giorni, a Pellezzano (SA), i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. I controlli Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo, dell’Aliquota Radiomobile e di quella Operativa del Norm, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Zon.it - Pellezzano, blitz dei Carabinieri: controlli serrati, multe e sequestri Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi tre giorni, a(SA), idella Compagnia di Mercato San Severino hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. IIl controllo dei, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo, dell’Aliquota Radiomobile e di quella Operativa del Norm, è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Controlli straordinari a Pellezzano : Carabinieri intensificano la lotta ai reati contro il patrimonio - Sette di essi sono state sottoposte a fermo amministrativo per mancanza dell’assicurazione obbligatoria e per assenza di revisione, evidenziando un’attività di vigilanza scrupolosa sulle normative vigenti. Misure preventive e arresti effettuati Il controllo del territorio non si è limitato alle violazioni delle norme stradali. (Gaeta.it)

Pellezzano - i carabinieri completano il trasloco nella nuova caserma - Si sono concluse le operazioni di trasloco della nuova caserma dei carabinieri in via Nicola Russo alla frazione di Coperchia di Pellezzano. A partire da ieri gli uffici del nuovo edificio, concesso in dotazione alle forze dell'ordine, sono pienamente operativi e a disposizione dell' utenza... (Salernotoday.it)

Pellezzano - attiva la nuova Caserma dei Carabinieri a Coperchia - L’inaugurazione del presidio, come ha dichiarato anche il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra sulla pagina FB del Comune, rappresenta un segnale importante per la comunità locale, che rischiava di perdere questo fondamentale punto di riferimento per la sicurezza. A seguito del completamento delle operazioni di trasloco, la sede situata in via Nicola Russo è ora a disposizione dei cittadini ... (Zon.it)