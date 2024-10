.com - Orionidi 2024: spettacolo celeste nel fine settimana

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La pioggia di meteoreè uno degli eventi astronomici più attesi, portando con sé particelle della celebre cometa di Halley. Tuttavia, per il, gli osservatori dovranno affrontare un ostacolo significativo: la forte illuminazione della luna. Luna: rossa, superluna ed eclissi, tutto sul satellite della Terra: un anno difficile per gli osservatori del cielo Durante il picco, previsto per il 21 ottobre, una luna gibbosa all’80% rischia di compromettere la visibilità delle meteore. Normalmente, in condizioni ottimali, si possono vedere fino a 20 meteore all’ora. Tuttavia, quest’anno, il bagliore lunare ridurrà drasticamente questo numero, rendendo più difficile osservare le “stelle cadenti”. Lee la cometa di Halley Lesono frammenti della cometa di Halley, un fenomeno che si ripete ogni anno a ottobre.