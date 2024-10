Operatore del benessere indirizzo estetista, una delle opportunità offerte dal Consorzio Sul (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un corso che permettere di imparare il mestiere sul campo, affiancando alla teoria molte ore di pratica, e che dà l’opportunità di conseguire la qualifica per avviare una propria attività professionale. Si tratta del percorso di Operatore del benessere – indirizzo estetista, una delle 15 figure Ternitoday.it - Operatore del benessere indirizzo estetista, una delle opportunità offerte dal Consorzio Sul Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un corso che permettere di imparare il mestiere sul campo, affiancando alla teoria molte ore di pratica, e che dà l’di conseguire la qualifica per avviare una propria attività professionale. Si tratta del percorso didel, una15 figure

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Il suo conto è stato hackerato', 50enne denunciato per truffa - I carabinieri hanno denunciato un 50enne di Brindisi per una truffa telefonica ai danni di un 44enne di Bronzolo. (ANSA) ... (ansa.it)

Italy’s Best Employers 2025: Iliad sul podio tra gli operatori telefonici - Per il terzo anno consecutivo, iliad si conferma tra gli Italy’s Best Employers 2025, la classifica che individua le aziende italiane con il più alto ... (techprincess.it)

Sapienza 50: a Siena l’info shop senza tabù dedicato al benessere dei più giovani - Un nuovo servizio per il benessere dei più giovani: il punto di ascolto e informazione si trova in via della Sapienza 50 a Siena ... (sienafree.it)