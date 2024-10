Lanazione.it - Omicidio di Chiesanuova, errata corrige

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Nella giornata di giovedì 18 ottobre, nella notizia riguardante la tragedia di(San Casciano Val di Pesa) abbiamo inserito la foto di una persona indicandola come l'autore dell'. Questa persona è in realtà completamente estranea alla vicenda. La sua foto è stata inserita per errore e subito rimossa non appena compreso che non ritraeva la persona poi fermata dai carabinieri. Ci scusiamo con l'interessato e con i lettori.