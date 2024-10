Gaeta.it - Nuova mappa sullo sfruttamento sessuale e lavorativo a Pordenone: dati e analisi della situazione attuale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, a, è stata lanciata unainnovativa dedicata allo, fornendo un'importante risorsa per comprendere e affrontare un fenomeno allarmante. L'iniziativa, promossa dalla Coop Nuovi Vicini in collaborazione con il Comune, coincide con la celebrazione18/a Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani. Oltre alla, è stato presentato un report che analizza l'stato del progetto "Il FVG in rete contro la tratta", evidenziando le caratteristiche e le dinamiche dellonel Friuli Venezia Giulia .sul progetto "Il FVG in rete contro la tratta" Dal 2016 al 2023, il progetto "Il FVG in rete contro la tratta" ha assistito un totale di 202 persone vulnerabili, delle quali 156 erano donne, 36 uomini e 10 individui transessuali.