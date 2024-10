Nuova M4, ecco le critiche: gli autobus cambiano strada. E i pendolari protestano (Di venerdì 18 ottobre 2024) Buccinasco (Milano) – L’apertura della M4 e i relativi cambiamenti dei percorsi e dei mezzi di superficie non hanno accontentato tutti i pendolari. Tante le segnalazioni arrivate ai comuni che denunciano “linee degli autobus soppresse e modifiche che, invece di diminuirli, hanno aumentato tempi di attesa e per raggiungere scuole e posti di lavoro”. La maggior parte delle critiche sono arrivate dai residenti di Buccinasco: “In questi giorni - racconta il sindaco Rino Pruiti - stiamo ricevendo segnalazioni circa i cambiamenti del trasporto pubblico. Molti sottolineano criticità riguardo il percorso della linea 351: stiamo monitorando la situazione e invito gli utenti a valutare tutte le opportunità offerte dal nuovo sistema dei trasporti. Ilgiorno.it - Nuova M4, ecco le critiche: gli autobus cambiano strada. E i pendolari protestano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Buccinasco (Milano) – L’apertura della M4 e i relativi cambiamenti dei percorsi e dei mezzi di superficie non hanno accontentato tutti i. Tante le segnalazioni arrivate ai comuni che denunciano “linee deglisoppresse e modifiche che, invece di diminuirli, hanno aumentato tempi di attesa e per raggiungere scuole e posti di lavoro”. La maggior parte dellesono arrivate dai residenti di Buccinasco: “In questi giorni - racconta il sindaco Rino Pruiti - stiamo ricevendo segnalazioni circa i cambiamenti del trasporto pubblico. Molti sottolineano criticità riguardo il percorso della linea 351: stiamo monitorando la situazione e invito gli utenti a valutare tutte le opportunità offerte dal nuovo sistema dei trasporti.

