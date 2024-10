Quotidiano.net - Non solo Neet, 144mila giovani creano lavoro e fanno impresa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Non, iche non lavorano, non studiano e non si formano. All'opposto, ci sono e aumentano gli Eet (occupati, istruiti e formati):che inventano un. Sonotra i 15 e i 29 anni che, grazie all'autoimprenditorialità , aprono attività in diversi settori, prevalentemente innovativi e tecnologici. A fotografarli è un focus realizzato da Censis e Confcooperative, con i dati aggiornati al secondo trimestre di quest'anno. "È la rivincita deiitaliani quella che viene fuori dagli Eet", sottolinea il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, ed è "un po' anche la rivincita del Sud con il 35% di questiimprenditori. Segue il Nord Ovest con il 28%, il Nord Est con il 19% e il Centro con il 17%".