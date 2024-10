Unlimitednews.it - Muccino “Il male è insito nella natura umana”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Fino alla fine “ha delle dinamiche universali e non voglio che venga descritto come un film sui ragazzi di oggi. Della loro età i personaggi portano l’impeto, il fatto di avere la verità in tasca, di sentirsi immortali. Tutto il resto ha a che fare con l’. C’è una linea invisibile tra giusto e sbagliato, tra lecito e illecito, tra bene e, che è molto facile attraversare. Trovarsi dall’altra parte è molto piùle di quanto non pensiamo, anche perché l’umanità si è costruita sulla prevaricazione. Ilnostra, se non altro per motivi di sopravvivenza e di autodifesa del villaggio, del territorio, della famiglia”.