MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Australia 2024: Marc Marquez davanti a tutti, Bagnaia 5° alle spalle di Martin (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Motomondiale 2024 ha visto scattare oggi, venerdì 18 ottobre, il fine settimana del GP dell’Australia, con le prequalifiche che si sono disputate sul circuito di Phillip Island, valide per la diciassettesima tappa del calendario di MotoGP. Di seguito il quadro complessivo di tutti i tempi della classe regina, con la sessione come al solito della durata di 60?. Marc Marquez chiude davanti a tutti in 1’27.770: alle sue spalle Alex Marquez, secondo a 0.102, e Marco Bezzecchi, terzo a 0.188. Francesco Bagnaia termina quinto a 0.243, alle spalle dello spagnolo Jorge Martin, quarto a 0.197. In top ten altri due italiani: Fabio Di Giannantonio, ottavo a 0.542, e Franco Morbidelli, nono a 0.830. Vanno direttamente in Q2 anche gli spagnoli Maverick Vinales, sesto a 0.390, ed Alex Rins, decimo a 0.658, ed il sudafricano Brad Binder, settimo a 0.495. Oasport.it - MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Australia 2024: Marc Marquez davanti a tutti, Bagnaia 5° alle spalle di Martin Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Motomondialeha visto scattare oggi, venerdì 18 ottobre, il fine settimana del GP dell’, con le preche si sono disputate sul circuito di Phillip Island, valide per la diciassettesima tappa del calendario di. Di seguito il quadro complessivo dii tempi della classe regina, con la sessione come al solito della durata di 60?.chiudein 1’27.770:sue spAlex, secondo a 0.102, eo Bezzecchi, terzo a 0.188. Francescotermina quinto a 0.243,spdello spagnolo Jorge, quarto a 0.197. In top ten altri due italiani: Fabio Di Giannantonio, ottavo a 0.542, e Franco Morbidelli, nono a 0.830. Vanno direttamente in Q2 anche gli spagnoli Maverick Vinales, sesto a 0.390, ed Alex Rins, decimo a 0.658, ed il sudafricano Brad Binder, settimo a 0.495.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia quinto con qualche fatica - bene Marquez e Martin - Aggiornamento posticipato alle 2:30 italiane. 00 le pre-qualifiche. com/7CTyBb5aJX — MotoGP (@MotoGP) October 17, 2024 1:49 Intanto la MotoGP ricorda che, la scorsa settimana, Luca Marini è diventato papà di Angelina Luce A very happy and proud new Dad! @Luca_Marini_97 and wife Marta welcomed their baby girl Angelina Luce Marini to the world just last week! #AustralianGP pic. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : Bagnaia a rischio nelle pre-qualifiche - bene Martin - La sensazione è che si rimarrà per parecchio tempo ai box. Quarto Bezzecchi. 3:00 Nuovo aggiornamento alle 3:15 italiane. twitter. La tabella di marcia recita quindi almeno 75 minuti di ritardo 10 more mins to wait! Thanks for sticking with us!#AustralianGP pic. Il pilota osserva divertito! Miller fan of the year! #AustralianGP pic. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : partono le pre-qualifiche - qualche problema per Bagnaia - 3:15 Per molti non ha senso correre adesso. #AustralianGP pic. La pioggia è decisamente diminuita a livello di intensità 2:26 Al momento sembra piovere un po’ meno. com/fJBqBQfY2r — MotoGP (@MotoGP) October 17, 2024 1:45 Uno sguardo alle temperature: al momento la temperatura dell’aria è di 18 gradi, il vento supera gli 8 km orari. (Oasport.it)