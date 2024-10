Migranti in Albania, tribunale non convalida il trattenimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non sono stati convalidati i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma il 17 ottobre, che riguardano i Migranti che si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in Albania. I giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a quanto si apprende, che devono essere Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non sono statiti i trattenimenti, emessi dalla questura di Roma il 17 ottobre, che riguardano iche si trovano all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio in. I giudici della sezione immigrazione deldi Roma con il provvedimento hanno anche disposto, a quanto si apprende, che devono essere

