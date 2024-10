Migranti: giudice Roma, se provenienti da Paesi non sicuri tornino in Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (LaPresse) – “I trattenimenti” dei Migranti arrivati al Cpr di Gjader in Albania “non sono stati convalidati in applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto dal giudice della Repubblica”. “Il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture e aree albanesi equiparate alle zone di frontiera o di transito Italiane è dovuto all’impossibilità di riconoscere come ‘Paesi sicuri’ gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal Protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone Migranti, che hanno quindi diritto ad essere condotte in Italia”. Lapresse.it - Migranti: giudice Roma, se provenienti da Paesi non sicuri tornino in Italia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ott. (LaPresse) – “I trattenimenti” deiarrivati al Cpr di Gjader in Albania “non sono stati convalidati in applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del rinvio pregiudiziale proposto daldella Repubblica”. “Il diniego della convalida dei trattenimenti nelle strutture e aree albanesi equiparate alle zone di frontiera o di transitone è dovuto all’impossibilità di riconoscere come ‘’ gli Stati di provenienza delle persone trattenute, con la conseguenza dell’inapplicabilità della procedura di frontiera e, come previsto dal Protocollo, del trasferimento al di fuori del territorio albanese delle persone, che hanno quindi diritto ad essere condotte in”.

