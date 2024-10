Migranti Albaniagiudici | tornino Italia

Migranti Albania,giudici:tornino Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) 14.50 Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei Migranti nel centro Italiano per il rimpatrio di Gjader in Albania. La Questura di Roma aveva emesso il provvedimento per 12 dei 16 stranieri (10 del Bangladesh e 6 dell' Egitto) portati al Cpr da una nave della Marina Italiana.4 erano stati portati indietro perché minori o vulnerabili La sezione immigrazione del Tribunale di Roma sostiene che "Bangladesh ed Egitto non sono Paesi sicuri, anche secondo la Corte di Giustizia Ue". Devono dunque essere riaccompagnati in Italia. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 14.50 Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento deinel centrono per il rimpatrio di Gjader in Albania. La Questura di Roma aveva emesso il provvedimento per 12 dei 16 stranieri (10 del Bangladesh e 6 dell' Egitto) portati al Cpr da una nave della Marinana.4 erano stati portati indietro perché minori o vulnerabili La sezione immigrazione del Tribunale di Roma sostiene che "Bangladesh ed Egitto non sono Paesi sicuri, anche secondo la Corte di Giustizia Ue". Devono dunque essere riaccompagnati in

