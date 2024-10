Maxi rissa tra decine di ragazzini della Napoli bene, scattano le denunce (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una notte a dir poco movimentata ha scosso il cuore di Napoli, precisamente nel quartiere Chiaia, dove si è verificata una Maxi rissa tra decine di ragazzi. L’episodio, che ha coinvolto principalmente minori, ha lasciato sgomento il quartiere e attirato l’attenzione pubblica. I protagonisti dell’accaduto erano giovanissimi, tutti vestiti di nero, apparentemente organizzati per incontrarsi. Cos’è successo L’episodio si è verificato in via Ascensione, una zona centrale e frequentata di Chiaia, e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri. La centrale operativa del 112 è stata allertata per la segnalazione di una grossa rissa. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, gran parte dei ragazzi si era già dileguata. Tuttavia, sei giovani, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati fermati. Thesocialpost.it - Maxi rissa tra decine di ragazzini della Napoli bene, scattano le denunce Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Una notte a dir poco movimentata ha scosso il cuore di, precisamente nel quartiere Chiaia, dove si è verificata unatradi ragazzi. L’episodio, che ha coinvolto principalmente minori, ha lasciato sgomento il quartiere e attirato l’attenzione pubblica. I protagonisti dell’accaduto erano giovanissimi, tutti vestiti di nero, apparentemente organizzati per incontrarsi. Cos’è successo L’episodio si è verificato in via Ascensione, una zona centrale e frequentata di Chiaia, e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri. La centrale operativa del 112 è stata allertata per la segnalazione di una grossa. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, gran parte dei ragazzi si era già dileguata. Tuttavia, sei giovani, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati fermati.

Napoli - maxi rissa tra minori nel quartiere Chiaia : il video delle botte - All’arrivo dei militari la situazione si era già calmata ma sei ragazzi si stavano ancora allontanando: sono stati immediatamente identificati, segnalati all’autorità giudiziaria per poi essere affidati ai rispettivi genitori. Le indagini proseguono per identificare gli altri ragazzi. . I carabinieri sono intervenuti in via Ascensione, nel quartiere Chiaia, su segnalazione arrivata al 112. (Lapresse.it)

Maxi rissa tra decine di ragazzi della ‘Napoli bene’ - vestiti di nero e incappucciati - Nottata movimentata nel cuore di Napoli e i protagonisti sono giovanissimi, tutti vestiti di nero, che sembrano essersi dati appuntamento. I video della maxi rissa sono virali da […]. (Adnkronos) – Maxi rissa tra decine di ragazzi nel quartiere Chiaia a Napoli: decine di minori coinvolti, i carabinieri denunciano i primi 6, è caccia agli altri. (Periodicodaily.com)

Maxi rissa a Chiaia : sei minori denunciati mentre la polizia cerca gli altri partecipanti - Le autorità locali, nel frattempo, stanno pianificando misure di sicurezza più stringenti, come la sorveglianza nelle aree critiche e campagne di sensibilizzazione per coinvolgere i ragazzi in attività alternative al fine di distoglierli dalla violenza. Inoltre, si è rivelato che appartenevano a famiglie benestanti della zona. (Gaeta.it)