Maltempo in Toscana: riaperte la statale 12 dell’Abetone e l’Aurelia a Cecina (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anas comunica che è stata riaperta la strada statale 12 ''dell'Abetone e del Brennero'' nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia L'articolo Maltempo in Toscana: riaperte la statale 12 dell’Abetone e l’Aurelia a Cecina proviene da Firenze Post. .com - Maltempo in Toscana: riaperte la statale 12 dell’Abetone e l’Aurelia a Cecina Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anas comunica che è stata riaperta la strada12 ''dell'Abetone e del Brennero'' nel comune di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia L'articoloinla12proviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - frana lungo la statale del lago d’Orta : strada chiusa al traffico - . Sul posto sono arrivati anche le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la percorribilità della statale nel più breve tempo possibile. La circolazione è stata provvisoriamente deviata sul percorso alternativo con indicazioni in loco. (Thesocialpost.it)

Maltempo - frana sul Lago D'Orta : bloccata la statale - Frana sul Lago D'Orta a causa delle forti piogge. É successo intorno alle 13 a Miasino, dove il fango si è riversato sulla statale 229 del Lago D'Orta, all'altezza del chilometro 45. "Lo smottamento, dovuto alle forti piogge che insistono sul territorio, ha determinato lo scivolamento in... (Novaratoday.it)

Maltempo : frana sulla strada Abetone-Brennero a San Marcello. Statale 68 chiusa per straripamento del fiume Cecina - . Frana sulla statale dell'Abetone e del Brennero. Personale e mezzi Anas sono impegnati ininterrottamente dalla serata di ieri, 18 ottobre 2024, per garantire la viabilità sulla rete stradale in gestione colpita dal maltempo delle ultime ore L'articolo Maltempo: frana sulla strada Abetone-Brennero a San Marcello. (Firenzepost.it)