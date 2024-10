Maltempo estremo sull’Italia: venerdì nero e nel weekend peggiora (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ciclone punta anche al Sud. Solo da martedì 22 ottobre tutta l'Italia tirerà un sospiro di sollievo Un Maltempo estremo si sta abbattendo sull'Italia con piogge, temporali e nubifragi. In alcune Regioni è stata diramata allerta arancione ed è stata predisposta la chiusura delle scuole. I meteorologi spiegano che una perturbazione atlantica molto intensa Sbircialanotizia.it - Maltempo estremo sull’Italia: venerdì nero e nel weekend peggiora Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il ciclone punta anche al Sud. Solo da martedì 22 ottobre tutta l'Italia tirerà un sospiro di sollievo Unsi sta abbattendo sull'Italia con piogge, temporali e nubifragi. In alcune Regioni è stata diramata allerta arancione ed è stata predisposta la chiusura delle scuole. I meteorologi spiegano che una perturbazione atlantica molto intensa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo estremo da Nord a Sud : weekend con il rischio nubifragi - Il maltempo che già sta flagellando alcune regioni del Nord Italia raggiungerà il suo apice nel fine settimana. . . . Le condizioni meteo andranno a peggiorare sullo Stivale, con la perturbazione che proseguirà nella sua corsa verso il Mezzogiorno, coinvolgendo di conseguenza anche il Centro e il Sud. (Today.it)

Ciclone sull’Italia - ecco il maltempo estremo : le previsioni meteo - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)

Maltempo estremo in arrivo sull’Italia : nubifragi e alluvioni a rischio per i prossimi giorni - Le previsioni meteo per il 17 ottobre e per i giorni successivi indicano che l’intero Paese potrebbe sperimentare nubifragi, alluvioni e acquazzoni intensi. it, sottolinea l’impatto di queste due perturbazioni, avvertendo che entro martedì 22 ottobre si potrebbero registrare accumuli di pioggia estremamente elevati, con valori che si avvicinano alla metà della precipitazione annua. (Gaeta.it)