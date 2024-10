LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Charlton strappa il record del mondo dell’inseguimento a Ganna! Milan ci prova (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11. Lo svizzero Vogel si inserisce al secondo posto con 4’13?018, quarta piazza per il tedesco Kessler con 4’14?021 15.08: Classe 2003, britannico, 191 centimetri, 82 kg, della Trinity Racing: Josh Charlton ha compiuto un’impresa di altissimo spessore facendo segnare il nuovo record del mondo dell’inseguimento. Adesso è lui ‘uomo da battere per 15.04: TEMPO CLAMOROSO DEL BRITANNICO JOSH Charlton CHE TOGLIE IL record DEL mondo A FILIPPO Ganna! Il britannico fa segnare 3’59?304. Strabiliante! Terzo posto per il canadese Richardson con 4’19?193 14.58: Lo statunitense Brendan Rhim fa segnare il crono di 4’13?169 14.53: tra poco iniziano le qualificazioni dell’inseguimento individuale: 4 km, i primi due vanno DIRETTAmente alla finale per l’oro di questo pomeriggio, terzo e quarto classificati vanno alla finale per il bronzo. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Charlton strappa il record del mondo dell’inseguimento a Ganna! Milan ci prova Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.11. Lo svizzero Vogel si inserisce al secondo posto con 4’13?018, quarta piazza per il tedesco Kessler con 4’14?021 15.08: Classe 2003, britannico, 191 centimetri, 82 kg, della Trinity Racing: Joshha compiuto un’impresa di altissimo spessore facendo segnare il nuovodel. Adesso è lui ‘uomo da battere per 15.04: TEMPO CLAMOROSO DEL BRITANNICO JOSHCHE TOGLIE ILDELA FILIPPO! Il britannico fa segnare 3’59?304. Strabiliante! Terzo posto per il canadese Richardson con 4’19?193 14.58: Lo statunitense Brendan Rhim fa segnare il crono di 4’13?169 14.53: tra poco iniziano le qualificazioniindividuale: 4 km, i primi due vannomente alla finale per l’oro di questo pomeriggio, terzo e quarto classificati vanno alla finale per il bronzo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Conte parla in conferenza stampa prima dell’Empoli : segui la diretta testuale - L’allenatore azzurro spiegherà diversi concetti chiave in merito alla trasferta e non solo. . L’allenatore sta parlando direttamente da Castel Volturno per presentare la prossima sfida contro l’Empoli. Conte: “ Da pochi minuti è iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte. 30. A tal proposito, è possibile seguire la diretta testuale e le parole dell’allenatore salentino. (Spazionapoli.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : inizia gara-8 tra Ineos Britannia e New Zealand - Subito un interessante speed test tra le due imbarcazioni. New Zealand sta leggendo meglio il giro del vento ed aumenta il margine di vantaggio portandosi a 500 metri dagli avversari. Oggi è la classica giornata con condizioni “tricky”. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata di regate della finale di America’s Cup 2024 tra Team New Zealand ed Ineos Britannia. (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : tocca a Milan nell’inseguimento! Bianchi sfortunato - è fuori dalla finale del Time Trial - OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2024 in programma a Ballerup (Danimarca), minuto per minuto per non perdere neanche una gara. L’azzurra deve fare i conti con le migliori specialiste di questa gara a partire dalla statunitense Jennifer Valente, già argento nella scratch race. (Oasport.it)