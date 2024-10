Ligue 1 | il Monaco in dieci pareggia contro il Lille finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La partita train parità per 0-0. Il match, valido per l’ottava giornata di1, vede un primo tempo privo di reti e di colpi di scena, mentre nel corso della seconda metà gli equilibri in campo cambiano drasticamente. Il difensore delJordan Teze viene espulso al minuto 61 dopo il pesante fallo ai danni di Gabriel Gudmundsson. I padroni di casa rimangono così in inferiorità numerica per quasi mezz’ora di gioco, con ilche però non riesce ad approfittarne per conquistare il vantaggio.1: ilinil0-0 SportFace.