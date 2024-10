Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 18 ottobre

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di182024: Ariete L'avete poi vista la spettacolare Luna piena nel segno? Questa mattina non la potete vedere con i vostri occhi, lei è già in Toro da dove protegge il vostro patrimonio e tutte le iniziative nel campo pratico, dal lavoro agli affari. Proseguite no stop nelle iniziative, cercate nuove persone, troverete quella che fa per voi. Riuscirete con un lavoro lento e duro, così pretende Marte che questa volta non regala niente. Venere in Sagittario, amore non conosce limiti. Viaggi. Toro Luna ottobrina arriva nel segno, ancora al massimo della luce, significa ispirazione e vi ricorda che il prossimo plenilunio sarà nel vostro segno, il 15 novembre.