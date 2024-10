Lazio, Lotito: “Sarri non governava più lo spogliatoio. De Rossi? Era molto legato alla Roma” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. Gli ho fatto notare che il gruppo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Conavevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un’alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all’Olimpico, in cui la squadra non aveva fatto bene, sono andato da lui. Gli ho fatto notare che il gruppo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lazio - Lotito : “Baroni ha fame e vuole dimostrare il suo valore. Sarri? Via per contrasti interni” - Sarri? Via per contrasti interni” appeared first on SportFace. Mi diede ragione e si andò in ritiro, ma alcuni non la presero bene. . Quel ritiro ci ha mostrato un contrasto interno, specie coi giocatori più esperti. Da Sarri a Tudor, per poi arrivare a Baroni, attuale tecnico del club biancoceleste. (Sportface.it)

Le dimissioni di Sarri e il rinnovamento della Lazio : il punto di vista di Claudio Lotito - Questo rinnovamento rappresenta per Lotito un’opportunità d’oro per creare un progetto a lungo termine, dove il dialogo e la comunicazione tra dirigenza e squadra giocano un ruolo fondamentale. La situazione sembra essere derivata da una perdita di motivazione all’interno del gruppo, evidenziando un cambio di rotta significativo con l’arrivo di un nuovo tecnico, Igor Tudor, che ha già portato la ... (Gaeta.it)

Empoli - filotto da record : eguagliato Sarri. Dal ko contro la Lazio gli spunti per ripartire - Ruolo che può fare anche lo stesso Fazzini, del resto con la Lazio ha agito più da mezzala che non da trequartista, anche se il talento azzurro ha dimostrato di rendere meglio proprio in posizione più avanzata. Subendo per altro 2 gol, che con un pizzico di attenzione in più potevano perfino essere evitati. (Sport.quotidiano.net)