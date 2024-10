Ilfattoquotidiano.it - L’avvocato Repici: ‘La caccia a Scarpinato è un’aggressione contro tanti familiari di vittime di mafia. La commissione indaghi sul caso Agostino’

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildelle presunte incompatibilità inAntiche ha coinvolto Roberto? “È uno schiaffo alla memoria di Vincenzo Agostino edidi, compreso Salvatore Borsellino, questo mi risulta personalmente”. A sostenerlo èFabio, legale di parte civile in delicati processi ai principali boss di Cosa nostra. Difensore dei parenti di alcuneeccellenti, come appunto idel poliziotto Nino Agostino e il fratello del giudice ucciso nella strage di via d’Amelio, il penalista è sicuro: “Ci sono fatti oggettivi che dimostrano come laal senatoreabbia ragioni diverse da quelle che vengono esplicitate”.