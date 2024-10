Lanazione.it - L’assemblea dei metalmeccanici: "Innegabile periodo di stasi. Ma continuiamo a fare impresa"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nonostante i buoni propositi, le commesse in giro per il mondo e le consegne da effettuare sul fronte interno, il settore della metalmeccanica sta vivendo una fase diche va avanti da qualche mese. Lo certificavano i dati della congiuntura di Confindustria Toscana Nord sul secondo trimestre di quest’anno ed è stato ribadito anche lo scorso lunedì quando si è svoltadelle aziende metalmeccaniche fra Prato, Pistoia e Lucca di fronte al neo presidente della sezione, Vincenzo Renzo (in carica da aprile), con la partecipazione del direttore di Federmeccanica Stefano Franchi. Ad oggi, per quel che riguarda la nostra provincia, il settore metalmeccanico mette insieme 507 aziende per una forza lavoro pari a 3.763 addetti.