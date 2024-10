L’Arezzo espugna Sestri Levante: decisiva la rete di Tavernelli a inizio ripresa (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Arezzo conquista tre punti fondamentali per restare nelle posizioni di vertice, imponendosi 1-0 sul campo del Sestri Levante grazie a un gol di Tavernelli. Dopo un primo tempo equilibrato con poche occasioni, gli amaranto sbloccano la gara al 2’ della ripresa: sugli sviluppi di un corner, Tavernelli è il più lesto a insaccare dopo una mischia in area. Il Sestri Levante prova a reagire con una serie di cambi offensivi, ma non riesce a impensierire seriamente la difesa amaranto. L’Arezzo controlla il risultato e sfiora il raddoppio nel finale, ma la rete di Gucci viene annullata per fuorigioco. Poco prima del 90’, Pattarello si mangia il 2-0. Un successo prezioso per L’Arezzo, che consolida la sua posizione in alta classifica. Lortica.it - L’Arezzo espugna Sestri Levante: decisiva la rete di Tavernelli a inizio ripresa Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)conquista tre punti fondamentali per restare nelle posizioni di vertice, imponendosi 1-0 sul campo delgrazie a un gol di. Dopo un primo tempo equilibrato con poche occasioni, gli amaranto sbloccano la gara al 2’ della: sugli sviluppi di un corner,è il più lesto a insaccare dopo una mischia in area. Ilprova a reagire con una serie di cambi offensivi, ma non riesce a impensierire seriamente la difesa amaranto.controlla il risultato e sfiora il raddoppio nel finale, ma ladi Gucci viene annullata per fuorigioco. Poco prima del 90’, Pattarello si mangia il 2-0. Un successo prezioso per, che consolida la sua posizione in alta classifica.

Solido e cinico : all’Arezzo basta un gol di Tavernelli per sbancare Sestri Levante - Arbitro: Catanzaro di Catanzaro. Un po’ il campo, un po’ l’aggressività dei padroni di casa e la foga degli amaranto non lo aiutano. Ammoniti: Santoro, Anacoura, Settembrini, Coccia, Lazzarini. . L’Arezzo torna a vincere e lo fa in trasferta su un terreno di gioco ostico, confermando la sua solidità difensiva (ritrovata) e il cinismo in attacco. (Sport.quotidiano.net)

Serie C - La diretta di Sestri Levante-Arezzo 0-0 - PREPARTITA ° - primo confronto della storia al “Sivori” di Sestri Levante. L'anno scorso, a causa dei lavori in corsi all'impianto ligure, la gara si giocò allo stadio “Piola” di Vercelli, a porte chiuse, e terminò 0-0 ° - il Sestri Levante ha conquistato in trasferta 7 dei suoi 9 punti... (Today.it)

