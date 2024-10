La "cometa del secolo" sui gioielli della Tuscia: dal borgo di Vitorchiano al porto Clementino di Tarquinia | FOTO (Di venerdì 18 ottobre 2024) La cometa Tsuchinshan-Atlas è stata ripresa in più momenti nei cieli della Tuscia. La mattina del 30 settembre su Vitorchiano, alle 6,20, la sera del 14 ottobre sopra la torre di controllo dell'aeroporto di Viterbo e la sera del 15 sul porto Clementino di Tarquinia. L'autore dei magnifici scatti Viterbotoday.it - La "cometa del secolo" sui gioielli della Tuscia: dal borgo di Vitorchiano al porto Clementino di Tarquinia | FOTO Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LaTsuchinshan-Atlas è stata ripresa in più momenti nei cieli. La mattina del 30 settembre su, alle 6,20, la sera del 14 ottobre sopra la torre di controllo dell'aerodi Viterbo e la sera del 15 suldi. L'autore dei magnifici scatti

