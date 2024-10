Juventus-Lazio, Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di venerdì 18 ottobre 2024) Thiago Motta parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Juventus-Lazio, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. Il mister bianconero è atteso nel quartier generale della Vecchia Signora per presentare i temi di un incontro molto delicato perché viene dopo la sosta e dopo il pari deludente contro il Cagliari, sempre in casa. C’è dunque molta attesa per conoscere le dichiarazioni del tecnico alla vigilia. Motta IN conferenza stampa oggi IN TV Thiago Motta parlerà in conferenza stampa oggi in tv alle ore 13 di venerdì 18 ottobre. La diretta sarà trasmessa su Dazn all’interno di JTV e anche Sportface.it vi terrà aggiornati con la diretta scritta. Juventus-Lazio, Thiago Motta in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)parlerà inin tv alla vigilia di, match valido per la nona giornata della Serie A 2024/2025. Il mister bianconero è atteso nel quartier generale della Vecchia Signora per presentare i temi di un incontro molto delicato perché viene dopo la sosta e dopo il pari deludente contro il Cagliari, sempre in casa. C’è dunque molta attesa per conoscere le dichiarazioni del tecnico alla vigilia.ININ TVparlerà inin tv alle ore 13 di venerdì 18 ottobre. Lasarà trasmessa su Dazn all’interno di JTV e anche Sportface.it vi terrà aggiornati con lascritta.inin tv:SportFace.

