Juventus-Lazio, rivedi la conferenza stampa di Thiago Motta (VIDEO) (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il VIDEO della conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Lazio, match valido per l'ottava giornata della Serie A 2024/2025. Il tecnico bianconero, dopo la sosta per le Nazionali, deve fare i conti con tante assenze nel reparto offensivo, ma è pronto per il big match contro la compagine biancoceleste. Si sofferma sui singoli, da Douglas Luiz al giovane Adlic, passando per Vlahovic e Thuram. LA conferenza DI Motta

Juventus-Lazio - Thiago Motta : “Voglio la bella prestazione perché quella porta al risultato. Tranquillissimo su Douglas Luiz” - Sugli avversari: “La Lazio è una buona squadra, che sta bene e non è una sorpresa, merita di stare lì in alto in classifica. E’ un centrocampista che può fare bene in fase offensiva e non solo. Al rientro dopo l’infortunio il giovane Adzic: “L’ho visto veramente bene al rientro dall’infortunio. Ci saranno Weah e Fagioli. (Sportface.it)

Juventus-Lazio - conferenza Thiago Motta : “Reazione fantastica di Douglas Luiz” | LIVE - Douglas Luiz sta veramente bene, i momenti difficili servono per vedere le reazioni delle persone e io ho visto una reazione fantastica. Vigilia di Juventus-Lazio, match della settima giornata del campionato di Serie A: le parole in conferenza stampa di Thiago Motta Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, con la Juventus impegnata nella delicata sfida di domani sera all’Allianz ... (Calciomercato.it)

Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Thiago Motta in emergenza totale - Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)