Inter, apertura di Thuram al Psg: ecco come stanno le cose | ESCLUSIVO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il mercato dell'Inter della prossima estate porterà ad una rivoluzione in attacco. Il Paris Saint-Germain vuole Thuram, che ha aperto al trasferimento L'Inter si candida già ora ad essere tra le protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. Si prevede una vera e propria rivoluzione soprattutto nel reparto offensivo, dove appare assai difficile la conferma di Arnautovic e soprattutto di Correa, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Ma attenzione anche alla posizione di Marcus Thuram. Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.itArrivato ad Appiano Gentile nel luglio 2023 da svincolato dal Borussia Monchengladbach, il 27enne attaccante francese nativo di Parma nei piani iniziali del club nerazzurro doveva essere la prima alternativa a Lautaro e Lukaku.

