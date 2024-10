Inizia la campagna solidale Operazione Pane di Antoniano: eventi a Bologna per sostenere le mense francescane (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La campagna solidale Operazione Pane, promossa da Antoniano, fa il suo ingresso a Bologna con una serie di eventi gratuiti concepiti per sensibilizzare la comunità riguardo alla sostenibilità e al contrasto allo spreco alimentare. Attraverso il supporto delle mense francescane attive in Italia e nel mondo, l’Iniziativa si propone di offrire un aiuto tangibile a famiglie e individui in difficoltà . Gli eventi, che si terranno tra ottobre e novembre, coinvolgeranno proiezioni, dibattiti e spettacoli, creando un’importante occasione di riflessione e confronto. eventi gratuiti per la promozione delle mense francescane La campagna Operazione Pane si arricchisce di un programma di eventi che si svolgeranno a Bologna durante le prossime settimane. Gaeta.it - Inizia la campagna solidale Operazione Pane di Antoniano: eventi a Bologna per sostenere le mense francescane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La, promossa da, fa il suo ingresso acon una serie digratuiti concepiti per sensibilizzare la comunità riguardo alla sostenibilità e al contrasto allo spreco alimentare. Attraverso il supporto delleattive in Italia e nel mondo, l’tiva si propone di offrire un aiuto tangibile a famiglie e individui in difficoltà . Gli, che si terranno tra ottobre e novembre, coinvolgeranno proiezioni, dibattiti e spettacoli, creando un’importante occasione di riflessione e confronto.gratuiti per la promozione delleLasi arricchisce di un programma diche si svolgeranno adurante le prossime settimane.

