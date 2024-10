Inchiesta Sogei, sequestrati altri 100mila euro all’ex dg Paolino Iorio: «Spariti i file della videosorveglianza di casa» (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha sequestrato altri 100mila euro all’ex dg della controllata dello Stato Sogei Paolino Iorio nell’ambito dell’Inchiesta per corruzione e turbativa d’asta. Il denaro, che secondo gli inquirenti sarebbe frutto di tangenti, è stato segnalato agli investigatori dallo stesso indagato: la somma era conservata nell’abitazione di Iorio. Per il manager la Procura di Roma ha chiesto il carcere dopo avergli contestato la cancellazione dei video delle telecamere di sicurezza di casa. Mancherebbero le registrazioni degli ultimi 15 giorni. I video eliminati Iorio è stato arrestato nella serata del 14 ottobre. La Guardia di Finanza l’ha sorpreso in flagranza di reato durante uno scambio di una mazzetta da 15mila euro con l’imprenditore Massimo Rossi, responsabile legale delle aziende Italware S.r.l. e Itd. Solution Spa. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Guardia di Finanza ha sequestratodgcontrollata dello Statonell’ambito dell’per corruzione e turbativa d’asta. Il denaro, che secondo gli inquirenti sarebbe frutto di tangenti, è stato segnalato agli investigatori dallo stesso indagato: la somma era conservata nell’abitazione di. Per il manager la Procura di Roma ha chiesto il carcere dopo avergli contestato la cancellazione dei video delle telecamere di sicurezza di. Mancherebbero le registrazioni degli ultimi 15 giorni. I video eliminatiè stato arrestato nella serata del 14 ottobre. La Guardia di Finanza l’ha sorpreso in flagranza di reato durante uno scambio di una mazzetta da 15milacon l’imprenditore Massimo Rossi, responsabile legale delle aziende Italware S.r.l. e Itd. Solution Spa.

