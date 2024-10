Il mistero della povertà: aumenta tra gli occupati e diminuisce tra i disoccupati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2023 in Italia c’erano circa 2,2 milioni di famiglie (8,4% del totale) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7%) in povertà assoluta: un dato “sostanzialmente stabile rispetto al 2022” dice l’Istat, anche se in realtà si registra un leggero aumento in valore assoluto (20 mila poveri in più). Pare che contro l’esplosione della povertà, che nell’ultimo ventennio è triplicata passando da 1,9 milioni a 5,7 milioni di individui, non ci sia una cura efficace. Neppure il buon andamento del mercato del lavoro (+2,1% di occupati nel 2023) è servito, dato che il possibile effetto positivo è stato più che compensato dall’effetto negativo dell’inflazione: con un aumento dei prezzi al consumo del 5,9%, che però è più pronunciato per le famiglie più povere (+6,5%), la spesa per consumi del 20% più povero si è ridotta dell’1,5%. Ilfoglio.it - Il mistero della povertà: aumenta tra gli occupati e diminuisce tra i disoccupati Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel 2023 in Italia c’erano circa 2,2 milioni di famiglie (8,4% del totale) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7%) inassoluta: un dato “sostanzialmente stabile rispetto al 2022” dice l’Istat, anche se in realtà si registra un leggero aumento in valore assoluto (20 mila poveri in più). Pare che contro l’esplosione, che nell’ultimo ventennio è triplicata passando da 1,9 milioni a 5,7 milioni di individui, non ci sia una cura efficace. Neppure il buon andamento del mercato del lavoro (+2,1% dinel 2023) è servito, dato che il possibile effetto positivo è stato più che compensato dall’effetto negativo dell’inflazione: con un aumento dei prezzi al consumo del 5,9%, che però è più pronunciato per le famiglie più povere (+6,5%), la spesa per consumi del 20% più povero si è ridotta dell’1,5%.

