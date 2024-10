Lanazione.it - Il mistero della donna scomparsa a Pontedera. “Qualcuno può averle fatto del male”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(Pisa), 18 ottobre 2024 – E’ come se la notte l’avesse inghiottita. Di Flavia, ancora, nessuna traccia. Ma le ricerche continuano e le indagini sono a tutto campo anche. Sotto la lente, da quanto apprendiamo, ogni elemento utile. E’ stato anche controllato il conto bancario che laaveva cointestato con il marito: non c’è stato alcun movimento. “Anche questo – ha spiegato l’avvocato Gabriele Dell’Unto, il legale a cui si è rivolto il maritoper essere assistito nel seguire ricerche e indagini – è un elemento significativo: la signora è uscita con pochi soldi, quelli che aveva per le normali incombenze. Poi, come abbiamo già detto, il suo passaporto è a casa, i due telefoni che teneva sempre accesi sono spenti, le sorelle in Brasile non l’hanno più sentita mentre i contatti erano continui e ripetuti.