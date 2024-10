Metropolitanmagazine.it - Il Manuale del Giocatore di Dungeons & Dragons 2024 è FANTASTICO!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per un gioco longevo come, in attività fin dal 1974 (50 anni fa!), dieci anni possono passare in fretta, fin troppo. Però, intorno ai tavoli dove i giocatori usavano ancora gli stessi manuali redatti nel 2014, anno a cui risale l’ultima edizione deldel, le cose sono comunque cambiate, sia dentro che fuori dalla community dei giochi di ruolo. Wizards of the Coast però lo sa molto bene, ed è tutto fuorché “boomer” quando si tratta di modernizzarsi e rivedere un prodotto complesso come ilin oggetto, per migliorarlo. Perché sì: il nuovodeldiedizioneè un’evoluzione sostanziale e ponderata, migliore e più completa. Non uno stravolgimento, che non sarebbe stato necessario (né ben accolto).