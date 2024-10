Gqitalia.it - Il giorno dello Sciacallo riporta in auge lo spietato killer nato dalle pagine di Forsyth

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Certi miti non muoiono mai e non parliamo di quelli provenienti dall'antica Grecia, non in questo caso almeno. Eccoci allora a parlare di The Day of the Jackal – Il, la nuova serie targata Sky Original, che prende ispirazione da uno dei più famosi romanzi di spionaggio. Il fascino del male, o comunque di qualcosa che gli somiglia, per via dell'ambiguità un po' oscura che lo circonda, continua a esercitare il suo potere. Nel nostro periodo storico, forse, ancor più che in passato. Lo sanno bene gli Studios, che sanno quanto importante sia fare ascolti e quanto intercettare la storia e il protagonista giusti sia un vero e proprio diktat.