I mille volti del gattopardismo europeo

«Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la repubblica in quattro e quattr'otto. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi» (Tancredi Falconieri, nipote di don Fabrizio Corbera, Principe di Salina ne "Il Gattopardo"). Lo stato dell'Unione europea dopo le elezioni ricorda il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con le apparenti trasformazioni nella vita e nella società siciliana durante il Risorgimento, dal momento del trapasso dal Regno Borbonico alla transizione unitaria del Regno d'Italia insieme alla spedizione dei mille di Giuseppe Garibaldi, con la decadenza della nobiltà e il prevalere della borghesia – oggi diremmo «capitalista» – assetata di potere economico e pronta a compromettersi con la Casa Sabauda.

