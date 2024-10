Ilrestodelcarlino.it - "Ho riaperto il ristorante di mio padre e preparo pasti per gli alluvionati"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una vera e propria task force organizzata per cucinare e offrire supporto, anzi, una "coccola" – come dice Prima Sardelli – a tutti coloro che a Traversara hanno trascorso intere giornate a spalare fango. Dal 20 settembre, il giorno successivo all’alluvione, lo chef Roberto Orlati, insieme a Rosella Mengozzi della Federazione Italiana Cuochi, a Prima Sardelli, traversarese doc e a una cinquantina di volontari, ha coordinato al Borghetto Traversara nella cucina e nei locali dell’exdelRemo, chiuso dal 2015, la produzione dei 12.000, fra colazioni e pranzi, distribuiti fino ad ora. Il team non si scioglierà fino a quando il gas non tornerà in via Torri, dove le case ne sono ancora prive. Al momento l’unica parte del lavoro che è conclusa è la preparazione delle colazioni in vista della riapertura, attesa a giorni, del bar Dante.