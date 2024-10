Gaeta.it - Giovanni Scifoni presenta “Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo” al Teatro Duse di Bologna

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ildisi prepara a ospitare un evento di grande impatto culturale il 20 ottobre, quandopresenterà il suo monologo "– San, ladel". Lo spettacolo, diretto daBrandi, esplora la figura iconica di Sand'Assisi attraverso un'opera che unisce la recitazione e la musica medievale. Grazie alla partecipazione di noti musicisti come Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi in un racconto che mette in luce l'eredità duratura di questo santo nel panorama culturale contemporaneo. La vita di San: un viaggio tra il sacro e il profano Al centro di "" si trova la vita di San, un personaggio la cui influenza continua a risuonare nel mondo odierno.